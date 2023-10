Neue Häuser für die Innenstadt Abriss am Schweinemarkt in Kleve hat begonnen

Durch die alten 1950er Jahre-Bauten zwischen Schweinemarkt und Regenbogen frisst sich gerade der Abrissbagger, um Platz für neue Häuser zu schaffen. Der erste Riegel am Regenbogen ist bereits zu Zweidritteln gefallen. Von der Einmündung Schulgasse in die Straße Regenbogen arbeitet sich der Bagger langsam in Richtung Koekkoek-Malerturm „Belvedere“ vor.