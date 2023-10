Neue Firmenzentrale für Lock4Safe Klever Safe-Spezialist beliefert sogar die Polizei in Tschechien

Es ist eine Klever Erfolgsgeschichte. Und eine, die eng mit dem Technologiezentrum verknüpft ist. Dort startete Lock4Safe im Jahre 2011. Vereinfacht gesagt bietet das Unternehmen Schlösser für Tresore. Damit ist man mittlerweile so erfolgreich, dass Lock4Safe zu den größten Anbietern Europas gehört, in 40 Länder liefert und unter anderem namhafte Deutsche Supermarktketten zu seinen Kunden zählt. Im Klever Gewerbegebiet an der Van-Houten-Straße konnte die Firma nun ihr neues Gebäude eröffnen. Sichtlich stolz führte Geschäftsführer Ludwig Kersten durch die Räume, die auch neue Möglichkeiten für das Unternehmen bedeuten.