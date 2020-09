Kostenpflichtiger Inhalt: Kirche in Kalkar : Göttliches Licht wird erfahrbar

Eines der modernen und kunstvollen Fensterelemente kurz vor dem Einbau. 22 neue Tageslichter sorgen für ein neues Farbenspiel im Kalkarer Gotteshaus St. Nicolai. RP-Foto: Markus van Offern Foto: mvo/Markus van Offern

Kalkar Wenn eine Kirche umfassend saniert wird, sind häufig auch die Fenster ein Thema. So war es in St. Nicolai Kalkar, wo in den Jahren 2000 bis 2020 insgesamt 22 moderne, aber sehr kunstvolle Fenster eingesetzt wurden. Der Zyklus wird am 3. Oktober eingesegnet.