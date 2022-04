Tiergarten Kleve : Neue Königin im Erdmännchen-Reich

Kleve In den Tiergarten Kleve zieht ein neues Erdmännchen-Pärchen ein. Das Weibchen aus dem Zoo Frankfurt und das Männchen aus dem Tierpark Herborn sollen für Nachwuchs sorgen. Die bisherige Gruppe bestand nur noch aus drei Tieren und wurde immer älter.

„Aufgrund des ausgeklügelten Sozialverhaltens ist es nicht möglich, ausgewachsene Erdmännchen in eine bestehende Gruppe zu integrieren. Die Tiere würden sich so lange bekämpfen, bis es im schlimmsten Fall tödlich endet“, erklärt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „In der Wildbahn entstehen neue Erdmännchen-Gruppen lediglich durch ein dominantes Paar, welches auch bei einer größeren Erdmännchen-Anzahl das einzige Paar ist, das für Nachwuchs sorgt.“

Erdmännchen kommen ursprünglich aus dem südlichen Afrika und leben dort in Kolonien von bis zu 30 Tieren. Angeführt werden sie von einem dominanten Weibchen – der Königin. In ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vermehren sich Erdmännchen das ganze Jahr über und gebären nach rund elf Wochen Tragzeit meist drei bis vier Junge, die bei der Geburt blind und taub sind. Mit rund zwei Wochen öffnen sich zum ersten Mal die Augen und bis zu einem Alter von zwei Monaten werden junge Erdmännchen voll gesäugt.

„Erdmännchen haben in ihrer Gruppe eine klare Aufgabenteilung. Während das dominante Paar für Nachwuchs sorgt, helfen die anderen Gruppenmitglieder bei der Jungenerziehung und halten abwechselnd Ausschau nach Gefahr“, so Polotzek. Da Erdmännchen in der Wildbahn auch in Gruppen von bis zu 30 Individuen leben, hofft der Tiergartenleiter auf viele Jungtiere. „Wir hoffen, dass wir in wenigen Monaten wieder eine große Gruppe Erdmännchen im Tiergarten Kleve zeigen können.“