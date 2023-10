„Mimi Lounge Food & Drinks“ Mehr als nur eine Cocktail-Bar für Kranenburg

Die Große Straße in Kranenburg wird seit Jahren immer unattraktiver. Doch gibt es auch Unternehmer, die wagen den Schritt in die andere Richtung. Dazu gehört das Ehepaar Mikel (37) und Anhar (32) Richter. Das Paar hat unter dem Namen „Mimi Lounge Food & Drinks“ jetzt ein Lokal im historischen Ortskern eröffnet. Das Paar hat sich in Kranenburg kennengelernt. Mikel kommt aus Nürnberg, seine Anhar war in Nimwegen zu Hause. Seit 2018 ist die gelernte Sozialpädagogin Anhar Richter in der Gastronomie tätig.