Sie kommt von der LVR-Klinik Das ist die neue Chefärztin im St. Nikolaus-Hospital Kalkar

Andrea Schmieding war seit 2014 für die LVR-Klinik in Bedburg-Hau tätig, zuletzt als leitende Oberärztin der gerontopsychiatrischen Abteilung. Sie ist Fachärztin für Nervenheilkunde, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärztin für Neurologie, führt die Zusatzbezeichnungen Psychotherapie und Palliativmedizin und hat eine Ausbildung in systemischer Therapie absolviert. Nach ihrem Medizinstudium in Düsseldorf war sie neben der LVR-Klinik in Bedburg-Hau unter anderem auch für das St. Josef Krankenhaus in Moers und das Katholische Klinikum Duisburg tätig.