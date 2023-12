Ausleihen oder Umtauschen Kalkar stellt neue Bücherschränke auf

Bereits zwei Bücherschränke, gesponsert vom Versorger Westenergie, stehen in Kalkar: auf dem Griether Markt und in Appeldorn. Dort finden alte Bücher ein neues Zuhause und stehen für jeden Interessenten frei zur Verfügung. Gleich zwei neue Tauschbörsen in modernem Design konnten nun vor den Feiertagen aufgestellt werden. Direkt auf dem Markt in Kalkar und am Deich im Ortsteil Hönnepel, am Rast- und Ruheplatz Rotes Häuschen.