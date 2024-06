Für 2,1 Millionen Euro Neue Bewegungshalle in Kleve steht endlich den Vereinen offen

Seit 2022 toben die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule An den Linden in Kleve mittlerweile in der neuen Bewegungshalle. Nun wird sie auch anderen zugänglich gemacht: Schulen, Kitas, Vereine sowie pädagogische Einrichtungen sollen dort eine sportliche Heimat finden. Aber: Eine Nutzung ist aufgrund geltender Vorschriften ausschließlich für Kinder zwischen fünf und 14 Jahre zulässig. Interessierte Organisationen sollen ihre Nutzungsanfragen an Nora van Laak, Tel.: 02821/84356, E-Mail: nora.van.laak@kleve.de richten.