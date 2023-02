Pläne der neuen Besitzer Was sich im Wunderland Kalkar verändern soll

Dem früheren Eigentümer Hennie van der Most, der vor einem Vierteljahrhundert ein Atomkraftwerk zum Freizeitpark umgestaltete, wird das Wort vielleicht nicht gefallen: Als „Kirmesplatz“ bezeichnete im RP-Gespräch Marten Foppen, Hauptgeschäftsführer von DeFabrique Holding, den Familienpark am Ufer des Rheins. Keinesfalls wolle der neue Eigentümer alles anders machen, aber das eher willkürliche Aufstellen von Kinder-fahrgeschäften müsse zugunsten eines „Themenparks“ umgebaut werden. Der Fokus soll auch weiter auf Familien mit Kindern bis zu etwa zwölf Jahren liegen, aber neben einer Reihe Attraktionen soll es vor allem einen großen Spielplatz geben, der zu viel Bewegung einlädt. „Und in einigen Jahren möchten wir zusätzlich einen großen Indoor-Spielbereich anbieten“, erklärt Foppen.