Pläne der neuen Besitzer Was sich im Wunderland Kalkar verändern soll

Vor wenigen Monaten erst hat die DeFabrique-Holding das Wunderland gekauft, seitdem lerne man sich kennen. „Wir wollen nicht alles auf einmal ändern, aber wir haben eine klare Vision“, sagt der CEO, der neben Kalkar auch Parks in Utrecht und Enschede leitet. Schwerpunkt des Unternehmens sind Events: von Theater über Konzerte und Festivals bis zu Laser-Games oder Escape-Rooms. „Wir haben hier in Kalkar so viel Platz, da kann man ganz viel machen“, sagt der neue Chef. Han Groot Obbink, neben Foppen (und schon seit 27 Jahren) weiterhin Geschäftsführer, ist froh darüber, dass auch nach der Corona-Zeit die meisten Mitarbeiter an Bord geblieben sind und die Umgestaltung mittragen wollen.