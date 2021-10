Neues Angebot der Caritas : Beratungsstelle für sexualisierte Gewalt in Kleve

Kreis Kleve Das Land fördert eine Stelle im Kreis Kleve. Das Angebot richtet sich an Familien im Kreis Kleve, in denen Kinder oder Jugendliche betroffen sind.

„Im März 2021 haben wir am Interessensbekundungsverfahren des Landes teilgenommen“, sagt Dirk Wermelskirchen, Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie. Das Ergebnis: Das Land fördert eine Stelle im Kreis Kleve. Genauer gesagt gibt es einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent für die Personalkosten – jeweils eine halbe Stelle im Nordkreis und eine halbe Stelle im Südkreis. Die restlichen 20 Prozent sollen, so lautet zumindest der Wunsch der Caritas im Kreis, von den Kommunen getragen werden. Die ersten positiven Rückmeldungen aus den politischen Gremien dazu liegen vor. „Wir hoffen demnach, im Januar 2022 mit der Fachberatungsstelle an den Start gehen zu können“, sagt Dirk Wermelskirchen.