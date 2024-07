Hans van der Grinten Neue Ausstellung in Moyland ehrt einen großen Sammler

Zudem steht am Donnerstag, 18. Juli, von 18 bis 19 Uhr wieder der „Lange Donnerstag“ an. Dieses Mal unter dem Titel „Best of Hans van der Grinten: Porträt eines Sammlers“ Dabei bietet bietet das Museum eine Zeitreise zu Künstlern und Kunstwerken in der Ausstellung. Es ist ist an diesem Tag zusätzlich von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum „Langen Donnerstag“ ist frei.