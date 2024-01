Neue Ampel an der Klever Ringstraße „Der Rückstau ist schlimmer als vorher“

An Staus auf der Gruftstraße hatten sich Klever Autofahrer in den vergangenen Jahren gewöhnt. Zuletzt hatte sich die Situation im Stadtzentrum anderthalb Jahre lang etwas entspannt, weil offenkundig viele wegen der gesperrten Ringstraße Alternativrouten wählten. Doch nun scheint der Stop-and-go-Verkehr auf der „Gruft“ sogar größer als je zuvor zu sein. In den Morgenstunden und am frühen Nachmittag braucht es eine Menge Geduld. Und das Problem gibt es längst nicht nur zu den Stoßzeiten: Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr dauerte eine Fahrt von Rindern aus in die Innenstadt knapp 20 Minuten – normalerweise sind es acht.