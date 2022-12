Neu in Kleve aufgestellt Kennen Sie dieses Verkehrsschild?

Die meisten Verkehrszeichen in Deutschland sind Autofahrern gut bekannt – oder sollten es zumindest sein. Immer wieder werden aber auch neue Verkehrszeichen eingeführt, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen sollen. Da die Bedeutung neuer Schilder oft nicht von Anfang an klar ist, kann dies oftmals für Verwirrung sorgen. So sind in der Straßenverkehrsordnung, die 2020 geändert wurde, einige neue Verkehrszeichen hinzu gekommen und einige wurden abgeschafft. Neu ist zum Beispiel das Schild mit der Bezeichnung 277.1. Und das gibt es jetzt auch in Kleve. Wüssten Sie sofort, was hier zu tun ist?