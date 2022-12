Städtische Gebühren Abwasser-Gebühren für 2022 günstiger und 2023 wieder teurer

Kanalgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Müllabfuhrgebühren und Klärwerksgebühren: Eigentlich sollte alles so blieben wie es ist. Doch dann verabschiedete das Land vorige Woche das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften, das den Zins insbesondere für die Kanäle betrifft. Das bringt jetzt zwar nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Münster im Mai des Jahres Rechtsicherheit für die Gebühren - doch die Pläne für die Gebühren der Stadt Kleve für die kommenden Jahre mussten komplett neu berechnet werden. Und da werden die Gebühren für das Schmutzwasser 2022 anders gerechnet als für 2023: Zunächst wird der Preis für den Kubikmeter Abwasser, das in den Kanal fließt, billiger, dann werden die Kosten steigen. Die steigenden Energiekosten 2023 in diesen Bereichen tragen auch zu dieser Entwicklung bei.