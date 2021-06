Datenverbindung : Kranenburg und Bedburg-Hau ohne Internetanschluss

Kranenburg/Bedburg-Hau Mehrere Gemeinden im Kreis Kleve sind vom Internet abgehängt. Die Deutsche Glasfaser ist noch auf der Suche nach der Ursachen für die Störung.

Auch Dennis Slobodian, Unternehmenssprecher der Glasfaser, wollte sich ebenfalls nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, wann die Leistungen wieder stehen. „Unsere Leute müssen zunächst untersuchen, was Ursache für den Ausfall ist. Der kann dann innerhalb von ein paar Stunden behoben werden. Es gab jedoch auch schon Fälle, in denen es bis zu einer Woche dauerte“, sagt der Sprecher. Wenn etwa ein Bagger an einer lokalen Stelle das Netz durchtrennt habe, könne der Schaden zügig behoben werden. „Es gibt auch Fälle in denen eine Leitung über 100 Meter zerfetzt wurde“, sagt Slobodian.