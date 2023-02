Musiker gesucht In den Dörfern fehlen die Organisten

Heinrich Meurs, der 30 Jahre lang für die Gemeinde im Einsatz war, habe sich noch im Rentenalter für Beerdigungen wie für Trauungen oft zur Verfügung gestellt. Weil es mehr Klavierspieler als Organisten gibt, steht inzwischen in jeder der Kalkarer Ortskirchen auch ein Klavier. Dafür hat der Kirchenvorstand gesorgt. Claas Krosse nutzte es gerne für Jugendgottesdienste oder Friedensgebete ebenso wie Mechthild Brücker mit den Zwischentönen oder beim Schulgottesdienst. Umgekehrt gibt es auch vereinzelt Musiker, die zwar Orgel spielen können, aber ungern singen, so wie Fabian Schleß aus Hönnepel. Gebraucht werden sie alle, man kann sich ergänzen, wirbt der Pfarrer. Künftig werde das Klavier wohl häufiger die Orgelmusik ersetzen müssen, so sehr das mancher sicherlich bedauere.