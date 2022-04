Spaziergänger aufgepasst : Frühlingszeit ist auch Brutzeit

Kreis Kleve Das Kreis-Naturschutzzentrum gibt Spaziergängern wichtige Hinweise zum tiergerechten Verhalten. Gerade im Frühjahr, wenn die Jungtiere zu schonen sind,müssen sie beachtet werden.

Wenn zu Beginn des Frühlings die Vegetation langsam erwacht, erwacht auch die Tierwelt. Für Vögel, Füchse, Wildschweine, Rehe und Co. geht in diesen Tagen die Brut- und Setzzeit los. In dieser Zeit sind die Tiere besonders empfindlich und Menschen sollten auf einem Streifzug durch die Natur in besonderer Weise Rücksicht auf sie nehmen. Biologe Sebastian Wantia vom Naturschutzzentrum im Kreis Kleve in Rees gibt Tipps, wie man sich gegenüber den Tieren am besten verhält: „Wenn man unterwegs Tiere sieht, sollte man zügig weitergehen, auf jeden Fall die Tiere in Ruhe lassen“, sagt Wantia.