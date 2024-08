Wanderpfad im Naturschutzgebiet Was man im Kranenburger Bruch entdecken kann

Sie ist eine von insgesamt acht im Naturschutzgebiet, an denen man auf dem 3,5 Kilometer langen Rundweg vorbeikommt und sich an Informationstafeln schlaulesen kann. So gesehen ist der Parkplatz die allererste Station. Die Tafeln sind auf das jeweilige Gebiet zugeschnitten, erklären, was es zu entdecken gibt. An der Biber-Station beispielsweise, was ihn vom Nutria und Bisam unterscheidet. Der Nager baut hier gelegentlich Dämme. Seine Spuren sind im Wasser und auch am Wegrand zu erkennen.