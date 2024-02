Findungsprozess im Kreis Kleve Vereinigte Wählergemeinschaften wollen mehr Zeit für Nationalpark-Entscheidung

Am Dienstag berät der Kreisausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz über die Bewerbung des Reichswalds als zweiten Nationalpark in NRW. Am 23. April soll die Entscheidung im Kreistag fallen. Die Vereinigten Wählergemeinschaften haben nun aber die Vertagung des Findungsprozesses beantragt. Der Vorsitzende Ralf Janssen sieht die Notwendigkeit weiterer Beratungen: „Die Entscheidung über eine mögliche Bewerbung des Reichswaldes als Standort für einen zweiten Nationalpark in NRW erfordert eine gründliche Prüfung aller vorliegenden Informationen und Meinungen. Angesichts des komplexen Findungsprozesses und der zahlreichen Ergänzungen sowie Eingaben sehen wir die Notwendigkeit, den Tagesordnungspunkt zu vertagen und die Diskussion in der nächsten Sitzung des Fachausschusses fortzusetzen.“