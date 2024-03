Was das Ministerium meint Nationalpark Reichswald – kommt eine Bewerbung unter Bedingungen?

Bringt das noch einmal Bewegung in die Diskussion um eine mögliche Bewerbung des Reichswalds als zweiter Nationalpark in NRW? Genau darüber hat der Klever Kreistag zu entscheiden. Der Grüne Volkhard Wille, Befürworter einer solchen Bewerbung, hatte im jüngsten Fachausschuss bei den anderen Parteien für eine sogenannte „konditionierte Bewerbung“ geworben. Die solle kritische Punkte aufarbeiten und ausräumen. Also: „Wir bewerben uns unter der Voraussetzung, dass…“ Man könnte auch sagen: Der potenzielle Nationalpark Reichswald versucht, sich möglichst teuer zu verkaufen. Dabei meldete Landrat Christoph Gerwers Zweifel an. „Wir können eine Interessenbekundung abgeben, ob wir einen Nationalpark wünschen – oder nicht. Danach sind wir raus aus dem Verfahren“, sagte Gerwers.