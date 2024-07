Letzter Kandidat in NRW Initiative übergibt 17.338 Unterschriften für einen Nationalpark Reichswald

Auch hier hat es eine emotional geführte Debatte gegeben, zahlreiche Interessenverbände argumentierten für und gegen die Bewerbung. In einem Nationalpark genießt die Natur größtmöglichen Schutz. Bislang gibt es in NRW lediglich einen Nationalpark in der Eifel. Doch um die Biodiversitätsziele zu erreichen, brauche das Land ein zweites Gebiet, argumentiert NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne). Fast jede zweite Tier-, Pilz- und Pflanzenart in Nordrhein-Westfalen stehe auf der „Roten Liste“ – sei also gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Kritiker hingegen fürchten Einschränkungen durch den Nationalpark-Status. Nicht nur für Besucher des Waldes, sondern auch für die Wirtschaft. Zudem hatte es Bedenken wegen der Trinkwassergewinnung im Reichswald gegeben. Die Landesregierung hatte widerum betont, dass sie keiner Region einen Nationalpark aufzwingen werde.