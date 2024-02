Showdown auf Kreisebene Nationalpark Reichswald – das sind die Fronten in der Politik

Soll sich der Reichswald als zweiter Nationalpark in NRW bewerben? Eine Entscheidung hatte der Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz des Kreises Kleve am Dienstag gar nicht zu fällen – wohl aber eine Empfehlung an den Kreistag sollte ausgesprochen werden. Um es vorwegzunehmen: Die gab es nicht. Vor einigen Dutzend Zuschauern diskutierten die Fraktionen ausführlich über das Für und Wider, um am Ende zu beschließen: Erst der Kreisausschuss soll dem Kreistag eine Empfehlung aussprechen (mehr zur Beratungsfolge im Infokasten).