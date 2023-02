Jürgen der Glanzvolle in der Narrenmesse Bützchen für den Kaplan in der Klever Stiftskirche

Wenn in der Klever Stiftskirche statt Amen Helau gerufen wird und der Kaplan am Altar ein Bützchen bekommt, dann ist Karnevalssonntag in der Kreisstadt. Erstmals nach Corona waren die Bänke in der „Stiftskerk, grödder ass een Schür met Pilders näss den Bööm“ gut gefüllt. Hunderte Karnevalisten und Besucher verfolgten die Mundart-Narrenmesse. Sie erinnert an die „Gesellschap van den Gecken“, die Graf Adolf I. von Kleve am 12. November 1381 als erste Karnevalsgesellschaft mit 35 Rittern gegründet hatte. Kleves jetztiger erster Bürger, Bürgermeister Wolfgang Gebing, präsentierte sich mit Gardeuniform, Mütze und Federn in „de Stammkerk van et Kleefse Land“.