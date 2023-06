Artikel für Deko und Geschenke So war die Eröffnung von Nanu-Nana in Kleve

Bezirksleiter Freddie Otte betreut auch die nächstgelegenen Filialen in Kevelaer und Wesel, sah im Standort Kleve eine perfekte Ergänzung. „Kleve ist eine lebhafte Stadt mit einem hohen Anteil an niederländischen Kunden. Das ist für uns besonders gut, denn wir bieten hier gezielt ein Angebot an, das es so nicht in Holland gibt“, sagt der 41-Jährige.