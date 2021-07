Kleve : Nächstes kleines Stadtfest: Kleve baut Sandkasten auf

Sommerflair in der Klever Unterstadt – so stellen sich die Organisatoren das auch für den 24. Juli vor. Dann muss nur noch das Wetter mitspielen. Foto: Stadt Kleve

Kleve Der Sandkasten und viele Spiele in der Stadt sollen die Fußgängerzone beleben und mehr Besucher am nächsten Wochenende des 24. Juli nach Kleve locken.

Die Corona-Pandemie hat Einzelhandel und Gastronomie erheblich getroffen. Mit einer Reihe von Aktionen soll die Klever Innenstadt daher an ausgewählten Sommer-Wochenenden zusätzlich belebt werden. So haben sich in den vergangenen Wochen Fitness- und Tanzstudios präsentiert, Kleinkünstler waren auf den Straßen unterwegs und zuletzt sollten Lese-Inseln ein bisschen Ruhe und Erholung im Einkaufstrubel bieten. Am Samstag 24, Juli, geht es mit dem Programm weiter: Dann sind „Spiel und Spaß“ angesagt, wie es jetzt in einer Mitteilung heißt.