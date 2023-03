Nächstes Baugebiet in Kleve So geht es am Bresserberg weiter

An der Königsallee zwischen dem Friedhof und dem Gelände der Tennisanlage Bresserberg arbeiten sich die Bagger und Lkw in die Erde, um die Voraussetzungen für eine neue Einfamilienhaussiedlung mit 14 Baufeldern vorzubereiten, in die acht Einfamilienhäuser gebaut werden können und sechs Doppelhaushälften. Die künftigen Straßenzüge sind jetzt zu erkennen: Der Eingang von der Königsallee führt parallel zum Friedhof bis in den hinteren Bereich des neuen Gebietes. Sie verläuft optisch auf der „Trasse“ der alten Bresserbergstraße, als hier noch die große Tennis- und Squash-Halle mit Gastronomie stand. Gut zu erkennen sind auch die beiden Stichstraßen, die parallel zur Königsallee liegen. An der ersten, längeren werden sich die sechs Doppelhäuser reihen, die auch zweigeschossig gebaut werden dürfen und die eine maximale Gebäudehöhe von zwölf Metern erreichen können.