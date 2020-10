Die Nachtwache : Was eine Pförtnerin am Klever Krankenhaus erlebt

„Klever Krankenhaus, Loewke, guten Abend.“ Das Telefon von Pförtnerin Saskia Loewke klingelt auch nachts. Es könnte jedes Mal sehr wichtig sein. RP-Foto: Markus van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Saskia Loewke rettet keine Leben, aber sie kennt den Weg zu den Leuten, die es können. Eine Nachtschicht mit der Pförtnerin des Klever Krankenhauses.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dalkowski

Ihre erste Nachtschicht im Krankenhaus begann mit einem Erdbeben. Keines im übertragenen Sinne. Kein Hochhausbrand, keine Massenkarambolage auf der A57. Nein, was am 8. September 2011 um kurz nach 21 Uhr den Niederrhein erschütterte, war ein Erdbeben der Stärke 4,4. Saskia Loewke saß in der Pforte des St.-Antonius-Hospitals Kleve, und alles wackelte. Der Notstrom sprang an, im Gebäude wurde es dunkler.

2. Oktober 2020, Freitagabend kurz nach 20 Uhr. Loewke hat gerade ihre Kollegin von der Tagschicht abgelöst, als ein Mann anruft. Er hat eine kleine Firma mit zehn Mitarbeitern, einer wurde positiv auf Corona getestet. Bevor die anderen Mitarbeiter wieder in die Firma dürfen, müssen auch sie getestet werden. Der ärztliche Notdienst habe ihm gesagt, dort teste man am Wochenende nicht. Loewke sagt, dass das Krankenhaus dafür nicht zuständig ist, und dabei könnte sie es eigentlich belassen. Aber sie begreift, was für den Mann auf dem Spiel steht. Der positive Test ist für ihn ein kleines Beben. Wenn alle Mitarbeiter für längere Zeit nicht zur Arbeit kommen dürfen, muss er seine Firma vorübergehend schließen. Also notiert sich Loewke seine Nummer, legt auf und ruft die Leitstelle an, wo Feuerwehr und Rettungsdienst koordiniert werden. Die Leitstelle muss sich selbst erst erkundigen, an wen der Mann sich wenden kann, meldet sich kurze Zeit später zurück: Doch, der ärztliche Notdienst ist zuständig. Nur erreicht Loewke unter der notierten Nummer niemanden. Auch der zweite Versuch scheitert. Hat sie die richtige Nummer aufgeschrieben? Im Internet sucht sie unter dem Namen des Mannes. Wenig später ruft er selbst wieder an. Sie hat tatsächlich die letzte Ziffer vergessen. Loewke sagt ihm, wo er sich am nächsten Morgen melden soll. Er wünscht ihr einen schönen Feierabend. Der ist noch fern. Die Schicht endet um 7 Uhr.

Info Über den Autor Foto: Conrady Der in Uedem aufgewachsene Sebastian Dalkowski war viele Jahre als Reporter der Rheinischen Post am Niederrhein unterwegs. Unter anderem schrieb er über den Kampf gegen das Dorfsterben in Hassum und seinen besten Fußballtrainer, der den Spitznamen Fanta trug. Mit beiden Texten wurde er für den Theodor-Wolff-Preis nominiert. Seit Anfang 2020 arbeitet er als freier Journalist.

Für manche mag es eine banale Tätigkeit sein, aber an der Pforte eines Krankenhauses zu sitzen, ist, genauer betrachtet, eine besondere Aufgabe. Der Pförtner begleitet Menschen, so diese nicht direkt mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme gefahren werden, wenn sie von der alltäglichen Welt der Gesunden in die ungewohnte Welt der Kranken treten. Entweder weil sie selbst etwas haben oder die besuchen wollen, die etwas haben. Der Pförtner ermöglicht einen einigermaßen sanften Übergang. Er ist zwar Angestellter des Krankenhauses, aber weder Arzt noch Krankenpfleger. Für seine Tätigkeit braucht er keine Ausbildung. Er trägt auch keine Distanz schaffende Berufskleidung.

„Klever Krankenhaus, Loewke, guten Abend.“ Weil Notfälle keine Uhrzeit kennen, ist die Pforte auch in dieser Nacht besetzt. Morgen ist der Tag der Deutschen Einheit. Für eine Pförtnerin würde man Saskia Loewke, 53, nicht sofort halten. Weiße Bluse, kurzer Rock, schwarze Strumpfhose, dazu dunkle Doc Martens. Wissen sollte man vielleicht auch, dass sie die Fähigkeit besitzt, ihren niederländischen Akzent abzulegen, wenn sie Deutsche imitiert. Sie weiß das allerdings nicht. Loewke ist der Kontrast zu ihrem Arbeitsplatz, ein wenige Quadratmeter großer Raum am Rand der Zone zwischen erster und zweiter Schiebetür, der vor allem grau ist. Graue Tische, graue Schränke. Viele Knöpfe, viele Telefone. Doch sie braucht vor allem den Knopf, mit dem sie die zweite Schiebetür öffnet, ihren Computer mit zwei Monitoren und ein Telefon mit Schnur. Wer die Nummer des Krankenhauses wählt, der landet dort. Das Telefon ist mit dem Computer verbunden. Sie wählt die Nummern über die Tastatur oder klickt sie auf dem Monitor an. Abheben und auflegen läuft ebenfalls über die Tastatur. Wenn sie nicht telefoniert, liegt der Hörer auf dem Schreibtisch, ganz so, als würde sie niemals auflegen. Tagsüber stimmt das sogar, da hat sie manchmal 25 Anrufer in der Warteschleife. Nachts aber, nun ja, schlafen die meisten Leute.

Die äußere Schiebetür öffnet sich, ein junger Mann kommt herein. Seine Mutter bleibt an der Tür stehen und geht schließlich. Die Glasscheibe vor Loewke ist zur Seite geschoben, so dass er nicht durch die kleinen Löcher sprechen muss. Der Mann zeigt seinen verbunden Arm und berichtet. Er war gestern schon da, entließ sich dann aber selbst, auch weil seine Freundin weg war. Loewke weiß nicht, was er mit „weg“ meint. Hat sie sich von ihm getrennt? Jedenfalls hat er nun wieder Probleme mit seinem Arm. Sie drückt den Knopf für die zweite Schiebetür. Er darf durch zur Notaufnahme. Einfach der Linie folgen, die auf den Boden geklebt ist.

Corona hat den Ablauf an der Pforte vor allem tagsüber geändert. Jeder Patient darf nur einen Besucher pro Tag empfangen, und das auch nur von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, in den ersten drei Tagen niemanden. Seitdem öffnet sich auch tagsüber die zweite Tür nicht mehr automatisch. Weil die Einschränkungen nicht jeder akzeptieren will, steht am Eingang dann auch ein Sicherheitsdienst. Nachts war Besuch schon vorher nicht gestattet. Loewke muss deshalb jedes Mal den Knopf drücken.

Nach einer Weile kehrt der Mann aus der Notaufnahme zurück. Sie haben ihn nach Hause geschickt. Er will seine Eltern anrufen und fragt nach dem Telefon. Loewke wählt die Nummer, überlässt ihm den Hörer. Es sind die kleinen Dinge, die für Loewke anfallen. Ein Patient möchte für seinen Bettnachbarn das Telefon aktivieren, hat aber den Namen vergessen. Also ruft Loewke auf der Station an und fragt, wie der Mann heißt. Eine Frau gibt eine gefüllte Plastiktüte ab und schreibt Namen und Station auf. Die Tüte kommt später jemand holen. Eine Krankenpflegerin ruft an und bittet sie, den Namen einer Ärztin zu buchstabieren, weil sie den in einem Medikamentenheft eintragen muss. Loewke hat alle Namen in ihrem PC stehen. Gegen halb elf macht sie sich den ersten Kaffee. Im Schrank sind ein Waschbecken und eine Kaffeemaschine untergebracht, damit sie so selten wie möglich den Raum verlassen muss. Die Anrufe werden weniger, aber jeder könnte wichtig sein. Eine Frau in der 23. Schwangerschaftswoche sagt, sie hat so Schmerzen, dass sie nicht aufstehen kann. Loewke verbindet mit der Gynäkologie. Ein Mann sagt, er sei kürzlich negativ auf Krätze untersucht worden. Nun hat er trotzdem überall Ausschlag. Loewke ruft eine Krankenpflegerin in der Notaufnahme an, die spricht mit dem Internisten. Der Anrufer muss bis Krefeld fahren, dort ist die nächste dermatologische Ambulanz. Die meisten Anrufe in dieser Nacht kommen aber aus dem Haus. Ärzte aus der Notaufnahme, die mit Kollegen in der Rufbereitschaft verbunden werden wollen. Loewke hat alles auf einem Zettel stehen. „Zentrale, Saskia hier.“

Die innere Schiebetür öffnet sich. Ein junger Mann geht hindurch, erzählt Loewke von der Entbindung seiner Partnerin. Weil die schon so lange dauert, wird das Kind gleich mit Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Manchmal ist Loewke für ein paar Minuten einfach Gesprächspartnerin. Die Hemmschwelle ist geringer, weil sie keinen Kittel trägt. Das führt gelegentlich dazu, dass die Leute immer weiterreden. Manchmal verwechseln sie die Pforte auch mit der Rezeption eines Hotels. Doch Loewke ist nicht dafür da, den Leuten jeden Wunsch zu erfüllen. Pizza-Prospekte hat sie aber in der Schublade liegen. Nein, das W-Lan-Passwort kennt sie nicht. Außer in der Kantine gibt es kein W-Lan. Andere fragen nach Tabletten, als betreibe sie eine Apotheke. Dabei gibt es an der Pforte nicht mal ein Pflaster. Sie weiß allerdings, dass die Leute sich hier nicht zum Vergnügen aufhalten, da sieht sie einiges nach. In der Pforte eines Krankenhauses muss man mehr geben, findet sie. Die Situation ist eine andere als an einer Hotelrezeption: Die Menschen, die sich beschweren, sind in einer Ausnahme- oder Notsituation. Für manche ist sie allerdings nicht erste Ansprechpartnerin, sondern die Person, mit der man es ja machen kann. Kürzlich hat ein Besucher sie angespuckt, weil sie ihn wegen der Corona-Vorschriften nicht ins Krankenhaus lassen wollte. 2500 bis 3000 Euro brutto verdient ein Pförtner im Klever Krankenhaus im Monat, plus Zulagen.

Gegen 3 Uhr steht ein Mann vor Loewke und sagt, er habe starke Bauchschmerzen auf der linken Seite. Sie ruft eine Krankenpflegerin an. Mit Bauchschmerzen besser nach Goch. Sie erkundigt sich, ob er noch fahren kann. Kann er. Also verlässt er das Krankenhaus wieder. Weil die Leute wegen Corona momentan nicht so viel feiern, werden die üblichen Verletzten weniger, die Betrunkenen mit ihren Platzwunden nach einer Schlägerei. Einmal zu Parookaville stand in der Nacht eine junge Frau vor ihr. Sie war nackt, trug nur rote Gummistiefel, war völlig zugedröhnt. Ein anderes Mal kam eine stark alkoholisierte Frau im kurzen Rock aus der Notaufnahme, Vater und Tochter warteten auf sie. Der Tochter war das Auftreten der Mutter dermaßen peinlich, dass sie ihr einen Jogginganzug hinwarf. Vorher durfte sie nicht ins Auto.

Loewke sagt: „Die Herausforderung bei einer Nachtschicht ist, die Ruhe zu bewahren, wenn es eskalieren könnte.“ Für die Zeit, in der gar nichts zu tun ist, hat sie ihren E-Book-Reader mitgebracht. Im Winter strickt und häkelt sie. Manchmal sieht sie auch einfach nur hinaus auf den Parkplatz. Der Parkplatz ist meist leer, aber das langweilt sie nicht. Loewke ist keine Frau, die dann schweren Gedanken nachhängt. Lieber plant sie im Kopf den nächsten Tag. Sollte sie müde werden, springt sie auch mal Seil. Sie ist schon mal kurz weggenickt, aber es musste sie noch nie jemand wecken.

Zwischendurch schaut immer mal eine Pflegerin vorbei, kurze Auszeit, mit der Frau in Zivil sprechen. In dieser Nacht die Pflegerin, die den Sky-Zugang für ihren Vater freischalten möchte. Der Vater war ausgegangen, trank zu viel, stolperte auf dem Nachhauseweg und brach sich die Nase. Nun soll er 24 Stunden zur Beobachtung bleiben. Die Bundesliga will er nicht verpassen. Eine Pförtnerin, die nicht gut kommunizieren kann, ist für den Job ungeeignet. Loewke hat das Kommunizieren sogar gelernt, in den Niederlanden Geografie und Geschichte auf Lehramt studiert. Doch kaum arbeitete sie als Lehrerin, zog sie zu einem Mann nach Berlin, wurde für lange Zeit Hausfrau und Mutter. Irgendwann wollte das Paar raus aus Berlin, nach Holland ziehen. Doch weil sie dort keine Wohnung fanden, wurde es Kleve, beinahe Niederlande. Als Loewke eine Vollzeitstelle suchte, begann sie vor 13 Jahren als Pförtnerin im Krankenhaus, zunächst eher aus der Not heraus. Mittlerweile leitet sie das Team Pforte, mit ihr sind sie zu siebt.

Zweimal werden in der Nacht Kinder geboren. Ein Mann mit leicht konfusem Gesichtsausdruck kommt aus dem Krankenhaus. Emil heißt das Baby, erfährt Loewke. Sie fragt den Mann nach seinem Parkticket, um es zu entwerten, und gibt es ihm zurück. Sozusagen das Geschenk des Krankenhauses an den Vater. Einmal frei Parken am Tag der Geburt. Ein paar Stunden später kommt Luis oder Louis auf die Welt, wer weiß das schon. Das selige Lächeln des Vaters ist trotz der Maske zu erkennen. Loewke freut sich noch jedes Mal mit.

Das Schicksal der Pförtnerin ist es, immer nur einen kurzen Ausschnitt zu erhaschen. Es hat irgendwo ein Beben gegeben, eine Erschütterung, und Loewkes Aufgabe ist es nicht, die Leute zu fragen, was genau passiert ist. Ihre Aufgabe ist es nicht, eine Diagnose zu stellen, ein Medikament zu verabreichen. Die Leute sollen hier möglichst wenig Zeit verbringen, damit sie dort landen, wo sie behandelt werden können. Im Grunde muss sie bloß fragen: „Was haben Sie denn?“ Dann weiß sie, ob sie die Leute in die Notaufnahme, in die Gynäkologie oder wieder wegschicken muss, weil sie anderswo besser aufgehoben sind. Im Gegensatz zu Ärzten oder Pflegern erfährt sie selten, wie Geschichten weiter- oder ausgehen. Tagsüber ist kaum Zeit, darüber nachzudenken. Nachts schon.

So kommt dann in dieser Nacht, es ist schon nach halb drei, ein junger Mann aus der Notaufnahme. Loewke bemerkt, dass er nur ein T-Shirt trägt, ein Handtuch um die Hüften und Socken. Er bittet sie, ein Taxi zu rufen, dann wartet er im Raum vor der Pforte, bis es vor der Tür steht. Manchmal fällt es einem Pförtner im Klever Krankenhaus schwer, sich nicht in der Notaufnahme zu erkundigen, was vorgefallen ist. Manchmal tut er es.

In manchen Nächten kommen die Beben so nah, dass Loewke im Kopf nichts mehr weiterzuspinnen braucht. Es ist noch gar nicht so lange her, da fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz. Loewke schaut raus und sieht nur, wie jemand umher rennt. Dann steht da plötzlich eine Frau vor ihr. Sie übergibt Loewke ein Baby. Zu diesem Zeitpunkt ist es vermutlich schon tot, erstickt an einer Pommes, die sein Bruder ihm nichtsahnend in den Mund gesteckt hat.

Wenn Loewke diese Geschichte erzählt, will sie aber auch die schönste erzählen. Für einen langjährigen Dialyse-Patienten war endlich eine neue Niere gefunden worden. Zur Vorbereitung kam er noch in der Nacht ins Klever Krankenhaus. Sie hat noch heute Gänsehaut, wenn sie an seine Frau denkt, die sich so gefreut hat. Er sagte: „Drücken Sie Daumen für mich, ich habe Angst.“ Sie hat nie erfahren, ob die Transplantation klappte. Aber als Pförtnerin hat sie gelernt, dass es meistens doch gut ausgeht. Bevor sie in der Pforte arbeitete, wurde ihr schon schummrig, wenn sie Blut sah.

Eine Stunde vor Feierabend ruft ein Mann an. Seine Mutter hat starke Schmerzen an der Seite. Sie hatte mal Nierensteine. „Ich verbinde Sie eben zu unserer Schwester, aber ich glaube, Niere kommt zu uns“, sagt Loewke. Wenig später bringt der Sohn seine Mutter vorbei, zur Notaufnahme muss sie allein laufen. Der Sohn wendet sich noch kurz zu Loewke. Er werde sich später nach seiner Mutter erkundigen. Schweißgebadet sei sie gewesen. Unklar ist, ob er das Gefühl hat, sich vor Loewke rechtfertigen zu müssen, dass er sie vorbeigebracht hat, oder nur was loswerden muss.