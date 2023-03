Wir verlosen Tickets Nacht van Ameland – „Es wird niemanden auf den Sitzen halten“

Die DJK Rhenania Kleve hat einen Grund zum Feiern: Der Sportverein ist am 17. März 70 Jahre alt geworden und begeht das Jubiläum am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im großen Stil. In der Stadthalle findet dann die „Nacht van Ameland“ statt. 60 Musiker und Amelands Bürgermeister Leo Pieter Stoel geben sich in der Kreisstadt die Ehre. Das Event, mitorganisiert von der Stadt und der Gesellschaft für internationale Begegnungen (GiB), wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland sowie die Programmpartner ermöglicht und von der Europäischen Union (EU) kofinanziert. DJK-Vorsitzender Helmut Vehreschild blickt voraus.