Plan für mehr Nachhaltigkeit Die Fortschritte und Probleme des Projekts „Ökoprofit“ im Kreis Kleve

Im Projekt „Ökoprofit“ bekommen Unternehmen im Kreis Kleve durch Beratungsgespräche Impulse, wie sie Ressourcen sparen und gleichzeitig Kosten sparen können. Auch der Austausch untereinander soll in den Runden gefördert werden. Das Projekt startete Ende 2023 und läuft noch bis Anfang 2025 – Zeit für eine Zwischenbilanz, die am Mittwoch, 29. Mai, in einem Seminarraum der Volksbank Kleverland gezogen wurde.