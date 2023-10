Nach zwei Hirnentzündungen Der Traum von der Karriere als Videograf

Tobias Hoffmann (18) aus Emmerich hatte es nicht leicht in seiner Kindheit und Jugend. Zwei mal litt er an einer Enzephalitis, einer Gehirnentzündung. 2014 und 2017 war das. Er konnte nicht mehr laufen, litt ständig unter Übelkeit und Kopfschmerzen. Das hat ihn schulisch zurückgeworfen. Er besuchte eine Förderschule, erwarb einen Abschluss. Nun macht er ein Berufsvorbereitungsjahr, will Ende des Schuljahres den Hauptschulabschluss erwerben.