Verkehrsunfall : Auto überschlägt sich nach Unfall in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Auf der B 67 kollidierten zwei Fahrzeuge. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug aber selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen musste letztlich nicht zum Einsatz kommen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Bedburg-Hau an der Gocher Straße (B 67) ereignet. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

So hat sich der Verkehrsunfall nach Darstellung der Polizei abgespielt: In Höhe von Keppeln/Louisendorf wollte ein 58-jähriger Mann von seinem Grundstück aus mit seinem Kia auf die B 67 in Richtung Kalkar abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 39-Jährigen aus Moers, der mit seinem Skoda in Richtung Kalkar unterwegs war. Der 39-Jährige versuchte noch auszuweichen, doch das gelang ihm nicht mehr, so dass beide Autos kollidierten.