Nach mehreren Unfällen : Anti-Unfall-Drempel am Tönissen-Center in Kleve sind jetzt weg

Anti-Unfall-Drempel am Tönissen-Center in Kleve sind jetzt weg

Kleve Helmut Tönissen ließ die Hindernisse entfernen und bedauert, dass es Verletzte gab. Auf dem Parkstreifen liegen die Drempel allerdings noch.

Unsere Redaktion berichtete erstmals am 19. September über das Problem. Ein Leser hatte mitgeteilt, dass seine 67-jährige Frau über die gelben Drempel gestolpert sei und sich einen dreifachen Schulterbruch zugezogen habe. Nachbarn hätten schon mehrfach ähnliche Vorfälle beobachtet, so der Mann weiter. Am Tag der Berichterstattung meldeten sich dann zahlreiche Leser, denen ähnliches widerfahren sei, erst in der Redaktion, dann bei Helmut Tönissen.