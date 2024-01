Nach Unfall in den Niederlanden In Kleve festgenommen – mutmaßlicher Todesfahrer sitzt in Haft

Dieser Polizeieinsatz hatte Anfang September in Kleve für Aufsehen gesorgt: Ein 24-Jähriger, der in den Niederlanden einen tödlichen Unfall mitverursacht haben soll, wurde am Bahnhof von einem grenzüberschreitenden Polizeiteam festgenommen. Als der Pole von Polizisten angesprochen wurde, versuchte er zu Fuß zu fliehen. Unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den Mann fassen. Zu dem Team gehörten Kräfte der Bundespolizei, der Kreis Klever Polizei, der Polizei Doetinchem sowie der Marechaussee. Den Haftbefehl hatte die niederländische Staatsanwaltschaft erlassen.