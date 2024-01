Meinungen gehen auseinander Wie groß ist das Schulbus-Problem nun wirklich in Kleve?

SPD-Fraktionschef Christian Nitsch bestätigte zwar die Eindrücke des Ortstermins. Im Nachgang hätten aber Schüler und Eltern zurückgemeldet, dass es unerklärlich sei, weshalb der Verkehr an jenem Morgen reibungslos über die Bühne gegangen sei. Und es sei ein Junge auf Nitsch zugekommen, der behauptete, dass ein Bus mehr als sonst üblich gefahren sei. „Das kann ich aber nicht überprüfen“, sagte der Sozialdemokrat. „Wir sollten den Termin noch einmal unangekündigt wiederholen. Vielleicht ist es einfach nur an einem Tag gut gelaufen.“ Der Bürgermeister zeigte sich offen für einen weiteren Vor-Ort-Termin, wobei es schwierig sei, ein solches Treffen unangekündigt stattfinden zu lassen, da zahlreiche Beteiligte involviert sein sollen. „Wir können den Termin gerne wiederholen. Wobei mir berichtet worden ist, dass die Nachfrage an dem Tag sogar größer war, weil es ein Regentag war“, sagte Gebing. Oliver van Well (CDU) schlug vor, „Wellenbrecher“ am Busbahnhof zu installieren, um die Verkehre besser zu regeln. Die Verwaltung will die Idee prüfen.