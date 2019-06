Kalkar : Starkregen übel für Flachdächer

Nach einem Starkregen ist durch das Dach der Schule Wasser eingedrungen und hat grosse Schäden verursacht. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten in der Realschule.Erst am Montag soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Am Montag geht nach dem Wassereinbruch der Unterricht an der Realschule Kalkar weiter, allerdings müssen Fachräume renoviert werden.

Ausnahmezustand für die Jungen und Mädchen der Realschule Kalkar: Am Donnerstag und Freitag dieser Woche dürfen sie zu Hause bleiben, denn in ihrer Schule hat der Starkregen vom Mittwoch einen größeren Wasserschaden verursacht. In der Mittagszeit war ein so heftiger Regen über Kalkars Stadtmitte niedergegangen, dass das Flachdach ihm nicht stand hielt. Polizei und Feuerwehr schickten die Kinder und Lehrer nach draußen, damit niemandem etwas passierte, denn immerhin lösten sich Teile der Deckenverkleidung und fielen herab. Niemandem ist etwas passiert, und Fachbereichsleiter Stefan Jaspers bestätigte der Rheinischen Post, dass der Schulbetrieb am Montag wieder aufgenommen werden kann. „Die Räume, die jetzt getrocknet und renoviert werden müssen, werden vom übrigen Schulgebäude abgetrennt. Die Schulleitung wird für die fehlenden Fachräume im Obergeschoss eine Übergangslösung finden.“