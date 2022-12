Polizei gibt Details bekannt Täter liegt nach SEK-Einsatz in Kleve noch im Krankenhaus

Der 37-jährige Klever, der am Sonntagabend von Spezialkräften der Polizei überwältigt worden war, ist dabei offenbar stärker verletzt worden, als zunächst gedacht. Wie ein Sprecher der Polizei in Kleve am Montag auf Anfrage mitteilte, befindet sich der Mann immer noch im Krankenhaus. Auch die Frau, mit der der Täter in dem Haus an der Siegener Straße eine Auseinandersetzung hatte, ist durch den Mann verletzt worden. Deswegen kommt auf den 37-Jährigen nun ein Verfahren wegen Körperverletzung zu.