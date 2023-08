Messerstecherei in Kranenburg Nach tödlichem Streit – was kann das Rathaus gegen Leiharbeiterhäuser tun?

Das Thema Leiharbeiterunterkünfte steht in Kranenburg seit Jahren im Fokus. Die attraktive Grenznähe sorgt dafür. Derzeit wird jedoch besonders intensiv über die Missstände in den Häusern und das Verhalten der dort Lebenden Menschen diskutiert. Nachdem Anfang des Monats ein 46-jähriger Pole mit einem Küchenmesser erstochen wurde, macht jetzt die Nachbarschaft mobil. Sie will, dass die Kranenburger Verwaltung aktiv wird. Aus ihrer Sicht seien auch die Zustände in dem Haus ein Grund für den Tod des Leiharbeiters. Hier würden zu viele Menschen auf zu wenig Raum wohnen, meinen sie. Derartige Unterkünfte müssten geschlossen werden.