Nach Fund in Kranenburg Diese Schlangen können Ihnen am Niederrhein begegnen

Kreis Kleve · In Kranenburg haben zwei Mädchen in einem Gartenhaus eine Schlange entdeckt. Der Terrazoo in Rheinberg erklärt, um was für ein Tier es sich gehandelt hat – und welche Arten bei uns heimisch sind.

12.06.2023, 17:06 Uhr

Feuerwehr fängt Schlange in Gartenhaus in Kranenburg 5 Bilder Foto: Feuerwehr Kranenburg

Es gibt genau zwei Arten von Schlangen, die man am Niederrhein kennen sollte: die Kreuzotter und die Ringelnatter. Eine giftig, die andere nicht. Das sind nämlich die beiden heimischen Schlangenarten, denen man im Alltag am ehesten plötzlich begegnen kann.