Nach Diskussion um Obdachlose : Bänke am Markt Linde sind wieder aufgestellt

Bänke am Markt Linde sind wieder aufgestellt

Die Bänke sind zurück am Markt Linde – vorerst, wie es von der Stadt Kleve heißt. Foto: Matthias Grass

Kleve Im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen um die Situation mit Obdachlosen auf dem Markt Linde gegeben. Unter anderem zwei Bänke wurden danach abgebaut. Die Situation habe sich verbessert, so die Stadt.

Besuchern des Marktes oder Nutzern der dortigen Parkplätze außerhalb der Marktzeiten ist es vielleicht schon aufgefallen: Die Bänke sind mittlerweile zurück am Markt Linde. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Sprecher Niklas Lehmbeck zufolge sei die Demontage von Anfang an nur als vorübergehende Maßnahme geplant gewesen. „Die Bänke am Marktplatz Linde wurden planmäßig lediglich temporär abgebaut, bis sich die Situation dort verbessert. Dies ist nun der Fall gewesen und die Bänke wurden wieder platziert“, sagt Lehmbeck. Es bleibe abzuwarten, ob das Nutzerverhalten mit den damit bekannten Problemen wieder eintrete. „Wenn es wieder dazu kommt, werden die Bänke wieder abgebaut.“