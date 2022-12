Margarine Union in Kleve Stadt ermahnt Eigentümer nach Bränden in Fabrik

In der vergangenen Woche war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kleve im Dauereinsatz. Innerhalb von vier Tagen wurde sie drei Mal zur ehemaligen Margarine Union an der van-den-Bergh-Straße gerufen. Jedes Mal musste sie Brände löschen, die Unbefugte, die sich in der Industrie-Ruine aufgehalten hatten, entzündet hatten. Feuerwehr-Sprecher Florian Pose sagte nach den Einsätzen, dass es für die Feuerwehr „ärgerlich“ sei, dass sie so oft wegen der Brandstiftungen ausrücken musste. Nun kommt auch aus dem Klever Rathaus Kritik.