Naturschutz im Kreis Kleve : Gefährdete Wasserpflanze bei Landschaftspflege entdeckt

Kranenburg Zugewachsene und zugewucherte Flächen in der Düffel, der Hetter und dem Kranenburger Bruch wurden für die beginnende Brutsaison frei geschnitten.

Normale Gartenarbeit startet meist, wenn die Tage wieder wärmer werden. Im Naturschutz ist dies anders: Hier müssen bis Anfang März viele Arbeiten abgeschlossen sein, um die Tiere in der Brutsaison nicht zu stören. Klassische Aufgabe im Winter ist etwa das Freischneiden von Blänken und Senken, also kleiner flacher Wassertümpel. Pia Kraemer, Absolventin des Freiwilligen Ökologischen Jahres, hat gelernt: „Die Wiesenvögel stochern im Ufermatsch nach Nahrung. Das können sie aber nur gefahrlos tun, wenn sie ihre Umgebung gut überblicken können. So können sie sich vor natürlichen Feinden rechtzeitig in Sicherheit bringen.“