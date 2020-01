Kranenburger Bruch : Nabu wertet Naturschutzgebiet auf

Kuckucks-Lichtnelke. Foto: nabu/Stefanie Heese

Kranenburg Die Maßnahmen zum Erhalt der Feuchtwiesen und Kleingewässer beginnen jetzt.

Niedermoore liegen in Deutschland oft im Nordosten und Süden. Nordrhein-Westalen hat nur etwa 36.000 Hektar dieser mit dem Grundwasser verbundenen Flächen. Eines der letzten Niedermoorrelikte am Niederrhein ist das Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch. Der Naturschutzbund (Nabu) startet jetzt, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und der Bezirksregierung Düsseldorf, Maßnahmen zum Erhalt der Feuchtwiesen und Kleingewässer.

„Nasse Wiesen sind heutzutage rar und deshalb besonders schützenswert“, sagt die Biologin Stefanie Heese, Naturschutzreferentin beim Nabu. „Auf den feuchten Niedermoorböden des Kranenburger Bruchs gibt es eine Vielzahl gefährdeter Pflanzenarten, wie etwa Sumpf-Blutauge, Fieberklee, Teufelsabbiss oder Sumpfdotterblume.“ Um diese Pflanzen- und zudem viele Tierarten zu schützen und gleichsam das Gebiet ökologisch aufzuwerten, werden die Maßnahmen umgesetzt. Sie sollen bis 2022 und gestaffelt in vier Bearbeitungszeiträumen abgeschlossen werden.

Eines der Probleme im Gebiet: Die Weidengebüsche sind in den vergangenen Jahren aufgewachsen und reduzieren die „ökologisch wertvollen Feuchtwiesen-Bereiche“, so der Nabu. Daher sollen die Weiden in großen Bereichen zurück geschnitten und teilweise als Kopfbäume entwickelt werden. In der Nähe der Orchideen-Wiese werden die Weiden sogar gänzlich entfernt. Außerdem werden Ausläufer samt Wurzeln beseitigt, um wieder ursprüngliche Grünlandflächen zu erhalten. Als „weiteren ökologischen Wertverlust“ sieht der Nabu eine zunehmende Verlandung und Beschattung der Kleingewässer im Gebiet. Diese sollen künftig freigestellt und entschlammt werden, um Lebensraum für Uferpflanzen und Insekten zu bieten, die besonnte Kleingewässer bevorzugen. Stefanie Heese erklärt: „Die Kleingewässer stellen einen wichtigen Lebensraum für Amphibien, Libellen und seltene Wasserpflanzen dar.“

Die im Januar beginnenden Maßnahmen werden durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert. Gefördert wird eine Investition in den Naturschutz im Rahmen des „NRW-Programms Ländlicher Raum 2014-2020“ unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Arbeiten verlaufen unter Berücksichtigung der rechtlich festgelegten Schutzzeiträume ausschließlich zwischen Oktober und Februar.

Die Weidenbüsche im Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch überwachsen die Feuchtwiese. Daher werden sie bei den vom Nabu geplanten Maßnahmen gestutzt. Foto: Nabu-Naturschutzstation Niederrhein/Stefanie Heese