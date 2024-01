Myrthe Jager aus Kranenburg 17-Jährige fährt zur Ski-WM – die berührende Geschichte dahinter

Myrthe Jager ist ein schüchternes Mädchen, sie antwortet auf Fragen freundlich, aber in recht kurzen Sätzen. Angesprochen auf die Frage, weshalb das Skifahren so faszinierend ist, sprudelt es aber plötzlich förmlich aus ihr heraus. „Wer in den Bergen unterwegs ist, spürt ein Gefühl von Freiheit, von Grenzenlosigkeit“, sagt die 17-Jährige aus Kranenburg. „Dann kann ich alles andere vergessen und mich nur auf die Abfahrt fokussieren.“ Anfang Februar geht für die Niederländerin ein Traum in Erfüllung: Jager startet erstmals bei der Junioren-Weltmeisterschaft, die im französischen Département Haute-Savoie unweit der Grenze zur Schweiz steigt. Eine Premiere für das Nachwuchstalent.