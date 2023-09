25-Jähriger in Kleve festgenommen Mutmaßlicher Rollerdieb will betrunken und ohne Führerschein flüchten

Dabei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige Fahrer am Zündschloss des Kleinkraftrades manipuliert hatte und ohne Fahrzeugschlüssel fuhr, womit der Verdacht des Diebstahls bestand. Weiterhin war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 am Kleinkraftrad angebracht. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Gefährt. Darüber hinaus verlief ein Alkoholtest positiv. Da der junge Mann nicht über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest und stellten das schwarze Kleinkraftrad sicher.