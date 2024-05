Angebot im Kreis Kleve komplett ausgebucht Riesen-Andrang auf Kurplätze – „Mütter sind oft erschöpft“

Das Marianne van den Bosch Haus ist ausgebucht: Für das Jahr 2024 stehen im Mutter-Kind-Kurhaus des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums keine freien Kurplätze mehr zur Verfügung. „Plätze für Mutter-Kind-Kuren sind mitunter knapp“, sagt Klinikleiterin Katrin Hell. „Noch nie war die Nachfrage nach Kurplätzen so hoch wie in diesem Jahr.“ Die Gründe sind vielfältig: So ist die Zahl alleinerziehender Mütter gestiegen, die Doppelbelastung durch Beruf und Familie hat zugenommen, der Bedarf an Psychotherapie ist gestiegen.