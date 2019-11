Hallenfußball : Musikverein Goch holt Pokal

Goch Zum 27. Mal fand der Gocher Narren-Kap der Viktoria statt.

(RP) Einmal im Jahr werden in Goch die Karnevalsuniformen gegen Trikots in den Vereinsfarben getauscht. Es wurde in zwei Gruppen um den begehrten Wanderpokal gespielt. In der ersten Gruppe konnte sich der Musikverein vor der Interessengemeinschaft Pfalzdorfer Karneval durchsetzen. Das Kolping Karneval Komitee 1885 Goch landete vor der Reitergarde auf den Plätzen drei und vier in der Gruppe 1. In der Gruppe 2 konnte der AKV Vallis Comitis überzeugen. Knapp dahinter reite sich die 1. GGK Rot-Weiß ein. Auf den Plätzen drei, vier und fünf landeten die Feuerwehr, zusammen mit dem Gastgeber und dem KCC.