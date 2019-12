Kleve : Das Beste aus 20 Musicals in Kleves Stadthalle

Das Beste aus 20 Musicals in Kleves Stadthalle

Kleve In der Klever Stadthalle werden im Januar 2020 Musical- Hits erklingen.

(RP) Die vielen Musical-Freunde in Deutschland wird es freuen. Denn die Erfolgsproduktion „Musical Highlights“, die seit mehreren Jahren die Musikbegeisterten gleich nach der Jahreswende begeistert und für einen großen Teil ein Fixtermin ist, tourt auch im Frühjahr 2020 wieder mit einem neuen Programm und neuer Besetzung. Am Mittwoch, 29. Januar 2020, 20 Uhr, ist die Aufführung in der Klever Stadthalle.