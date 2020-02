Pläne für den Park : Schloss Moyland in den Bäumen

Bedburg-Hau Nicht nur das Schloss, auch der Park rund um Moyland soll attraktiver werden. Vor allem für die kleinen Besucher, die eine Abenteuer- und Erlebnisspielfläche bekommen sollen. Dafür sucht der Förderverein Sponsoren.

Die Animation der Baumbaron-Planer aus Tegernsee für Museum Schloss Moyland begeistert auf Anhieb: Darauf schwebt Schloss Moyland viertürmig wie eine Robin-Hood-Burg zwischen den Bäumen. Es gibt eine schicke geschwungene Treppe zu einer Aussichtskanzel, es gibt lange Hängebrücken zum Schloss und noch eine Aussichtskanzel. Und alle hängen irgendwo in den Baumkronen. Mit dem Schloss in den Bäumen haben die Planer aus Bayern der Vision des Fördervereins Museum Schloss Moyland ein Gesicht gegeben. Schon lange hat der Förderverein unter seinem Vorsitzenden Frank Ruffing die Idee, Kindern Schloss und Park schmackhafter zu machen.

Ruffing und sein Stellvertreter, der Kalkarer Architekt Gunnar Ader, stellten das Projekt jetzt bei der Jahrespressekonferenz in Moyland vor. Die Baumhäuser seien inzwischen mehr als eine Vision: Schon in diesem Jahr wolle man mit dem Bau dieser Walderlebnislandschaft mit Schloss beginnen. Deshalb suche man jetzt vor allem Sponsoren, die bereit sind, das Vorhaben zu unterstützen, sagt Ruffing. Die Kostenschätzung liegt bei rund 50.000 Euro für jede der drei Plätze, die ganze Anlage würde rund 150.000 Euro kosten. Ader ist zuversichtlich, dass man in diesem Jahr mindestens mit der ersten Aussichtskanzel in den Bäumen beginnen könne.