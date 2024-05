Künstlerinnen-Kollektiv Fotografinnen eröffnen neuen Ausstellungsraum in Moyland

Die Landschaft brennt. Hinter den Flammen schimmert der Berg schon im frühen Sonnenlicht, die Hügelketten im südamerikanischen Hochland liegen im sich auflösenden Frühdunst wie Schattenrisse davor. Vorne aber schlagen Funken ins Bild, zerfasern nach oben, wabern orange und gelb empor. Hanna Mattes, die in den Niederlanden Kunst studierte, gilt als moderne Pionierin der analogen Fotografie, malt dazu mit Komplementärfarben auf die Negative der Großbildkamera und macht davon große Abzüge, die dann wie Malerei gerahmt zu wundersamen Landschaften werden. Zusammen mit neun weiteren Fotografinnen des „non-hierarchischen Fotografenkollektivs femxphotographers.org“ zeigt sie ihre Bilder im „Glaskasten“ in Moyland – dem linken Pavillon am Parkplatz vor dem Eingang von Museum Schloss Moyland.